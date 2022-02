Verkehrsunfall

Leichte Verletzungen: Autofahrerin übersieht in Karlsruher Innenstadt Fahrradfahrerin

Eine 26-jährige Autofahrerin ist am Dienstag am Kaiserplatz in der Karlsruher Innenstadt mit einer Fahrradfahrerin zusammengeprallt. Letztere musste danach ins Krankenhaus.