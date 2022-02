Leichter Chlorgeruch im Karlsruher Trinkwasser möglich

Die Stadtwerke Karlsruhe prüfen am Donnerstag, 3. März, die Chlordosierungsanlage, weswegen es zu einer minimalen Chlorzufuhr im Trinkwasser kommen kann.

Die Stadtwerke Karlsruhe führen am Donnerstag, 3. März Wartungsarbeiten durch, weswegen es zu einem leichten Chlorgeruch im Trinkwasser kommen kann.

Wie die Gesellschaft mitteilte, wird an dem Tag die Chlordosierungsanlage im Hochbehälter Luß kurzzeitig in Betrieb genommen und die Chlorung der Hochbehälter in Richtung Hohenwettersbacher Weg, Geigersberg und im Karlsruher Stadtnetz geprüft.

Minimaler Chlor-Aufschlag vorgesehen

Das Trinkwasser wird hierbei mit einer minimalen Konzentration Chlor beaufschlagt, wie sie laut Trinkwasserverordnung auch im dauerhaften Betrieb vorgesehen wäre.

Da der Test nur wenige Stunden dauert und nur eine sehr begrenzte Menge Wasser gechlort wird, werden die Auswirkungen der Arbeiten nur in der nächsten Umgebung des Hochbehälters am Geigersberg und eventuell noch im Versorgungsbereich Durlach bemerkbar sein.

Wasser bleibt trotzdem bekömmlich

Die Stadtwerke betonen, dass das Trinkwasser selbstverständlich weiterhin bedenkenlos trinkbar und bekömmlich sei. Die Qualitätseigenschaften des Trinkwassers würden durch die Wartungsmaßnahmen nicht beeinträchtigt sein.

Für Rückfragen ist die Abteilung Trinkwasser-Qualitätssicherung der Stadtwerke Karlsruhe erreichbar unter der Telefonnummer (0 72 1) 5 99 32 10.