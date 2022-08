Eingezäuntes Areal

Leinen los: Die Hundewiese an der Karlsruher Alb hat geöffnet

Nach vielem Hin und Her hat das Hunde-Dorado an der Alb geöffnet. In dem eingezäunten Bereich können die Tiere ohne Leine herumlaufen. Wie wird das Angebot angenommen?