Am Samstag in der Lammstraße

Am Telefon, per Mail oder persönlich: Die Stadtredaktion Karlsruhe freut sich immer sehr, mit den Karlsruher Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen. Deshalb wird Redaktionsleiter Stefan Proetel am Samstag, 29. Juli, wieder zu einem „Leserdialog“ in die Lammstraße 1-5 laden. Gemeinsam mit Petra Menesklou aus der Geschäftsstelle wird er von 10 bis 12 Uhr mit Interessierten über die Stadt, die Arbeit der Redaktion, über Themen und Termine sprechen.

Was gefällt Ihnen an der Berichterstattung der Stadtredaktion? Was könnte besser sein? Welche Themen brennen Ihnen auf den Nägeln und sollten dringend an die Öffentlichkeit? Was wollten Sie uns schon immer mal sagen? Beim „Leserdialog“ vor der BNN-Geschäftsstelle haben Sie die Gelegenheit, Ihre Fragen zu stellen und Anregungen loszuwerden.

KSC-Buch am Stand in der Karlsruher Lammstraße erhältlich

Damit setzt die Stadtredaktion fort, was ihr besonders wichtig ist: Lesernähe. „Am Samstag wollen wir wie immer wissen, was die Menschen in der Stadt bewegt und was sie gut oder schlecht finden“, sagt Stefan Proetel.

Petra Menesklou, Mitarbeiterin der Geschäftsstelle, kann am Samstag zudem zu allen Fragen rund um Familien- oder Kleinanzeigen, Abos, Eintrittskarten, Leserreisen oder Lesershop Auskunft geben. Wer noch eine Lektüre für den Urlaub benötigt, kann die am Stand kaufen – zum Beispiel das Buch „Hinterm nackten Mann“ von BNN-Sportchef René Dankert.