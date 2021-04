Letzter Turm der Wildpark-Tribüne in Karlsruhe ist gefallen

Am Montagabend um 17 Uhr war es so weit: Der letzte Stützpfeiler der einstigen Haupttribüne des Wildparkstadions wurde abgerissen. Damit ist nun die komplette obere Stahlkonstruktion der Haupttribüne mit ihrer charakteristischen Gestaltung beseitigt.

„Jetzt geht es an den Abriss des Clubhauses. Und an den Abriss der Betonsubstanz der einstigen Haupttribüne“, sagt Werner Merkel vom städtischen Eigenbetrieb Wildparkstadion gegenüber den BNN.

Bei der Stahlkonstruktion musste viel „händisch“ demontiert werden, so Merkel, was eine enorm zeitaufwendige Arbeit war. „Jetzt wird es schneller gehen. Nun sind viele Großgeräte im Einsatz.“ Ende April, Anfang Mai „ist die Tribüne weg“, ist sich Werner Merkel sicher. Wenn die Haupttribüne komplett abgerissen ist, kann das in weiten Teilen schon entstandene neue Stadionrund geschlossen werden.

Licht schreckte Fledermäuse ab

Der Abriss der Haupttribüne im Karlsruher Wildpark hatte sich unter anderem wegen der Kälte im Winter verzögert – und lief damit auch noch im aus Naturschutzgründen eigentlich kritischen März. Damit Fledermäuse nicht mehr ins Dach dieses Stadionteils einziehen, hätte die komplette Konstruktion bis Ende Februar weg sein sollen.

„Dieses ökologische Abrissfenster ganz am Anfang war nicht realistisch“, räumt Merkel ein. Mit nächtlichem Licht wurde in den vergangenen Wochen der Wiedereinzug der Fledermäuse verhindert. Sommer 2022 soll das Stadion fertiggestellt sein.