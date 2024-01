Haben Sie jemanden aus Karlsruhe, der Sie im vergangenen Jahr in besonderem Maße unterstützt hat? Dann melden Sie sich bei uns!

Nicht immer gleitet man unbeschwert auf Wolke sieben durch das Leben. Im Gegenteil: Manchmal wird es mühsam. Es zwickt, es knarzt, es stockt. Und wenn man schon kein Glück hat, dann kommt auch noch Pech dazu. Wie gut ist es dann, jemanden zu haben, auf den man sich verlassen kann. Einen Fels in der Brandung, einen Helfer und Unterstützer.

Hatten Sie im vergangenen Jahr jemanden, der Ihnen unter die Arme gegriffen hat, als es mal nicht so rund lief? Oder wissen Sie einen Menschen an Ihrer Seite, der Sie immer wieder unterstützt? Dann melden Sie sich!

Was zeichnet Ihren Lieblingsmenschen aus?

Die BNN-Stadtredaktion sucht Ihren persönlichen „Lieblingsmenschen 2023“ aus Karlsruhe. Dazu brauchen wir selbstverständlich Ihre Mithilfe. Schicken Sie uns dafür eine Mail oder einen Brief und beschreiben darin, was Ihren Lieblingsmensch auszeichnet. Was er für Sie tut, wie er Ihnen das Leben erleichtert.

Mit der Berichterstattung über solch wertvolle Stützen möchten wir den Menschen eine Bühne geben, die oft im Stillen und ohne groß darüber Worte zu verlieren, für andere da sind. Sie sind es, die die Gesellschaft tragen, in dem sie für andere, für Schwächere, einkaufen gehen, kochen, waschen oder putzen. Die zuhören, vermitteln, Tipps geben, die einfach da sind, wenn es darauf ankommt.

Schicken Sie uns eine Mail oder einen Brief

Vielleicht haben Sie sogar ein Foto Ihres Lieblingsmenschen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass die von Ihnen genannte Person mit einer Veröffentlichung in der Zeitung und auf bnn.de einverstanden ist.

Ihre Mail schicken Sie bitte an redaktion.karlsruhe@bnn.de, Ihren Brief an die folgende Adresse: BNN-Stadtredaktion, Lammstraße 1-5, 76133 Karlsruhe. Einsendeschluss ist Mittwoch, der 10. Januar. Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften!