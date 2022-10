Literaturtage Karlsruhe: In die Vorfreude mischt sich auch Sorge

Diese Entwicklung kann man nur mit einer ganz großen Skepsis beobachten. Bei der Einstellung der Bücherschau finde ich das finanzielle Argument nicht überzeugend. Eine Bücherschau wäre wichtig für Karlsruhe, nur wird das hier politisch eben nicht gesehen. In Stuttgart wird sie ja weitergeführt. Wir haben also wieder etwas verloren, obwohl man sicher Formen gefunden hätte, dies fortzusetzen. Es ist in den vergangenen Jahren einiges abgespeckt worden, was einem umso mehr auffällt, wenn man zum Vergleich mal nach Mannheim schaut, was da jedes Jahr möglich ist und mit welchem Engagement dort die Stadt dabei ist.