Karlsruher Gastro-Geschichte

Die Karlsruher Kult-Kneipe „Litfass“ war ein Dreivierteljahrhundert ein spanisches Weinlokal

Was aus dem „Litfass“ wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Was früher war, dagegen schon. In den 1950er Jahren war die Kneipe hinter der Kleinen Kirche ein Treffpunkt für die Karlsruher Kunstszene.