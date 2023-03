In Karlsruhe findet an diesem Freitag ein großer Streiktag statt. Die Gewerkschaft Verdi und Fridays for Future demonstrieren gemeinsam. Die BNN begleiten das Geschehen per Live-Ticker.

In Karlsruhe ziehen an diesem Freitag die Gewerkschaft Verdi und Fridays for Future (FFF) gemeinsam durch die Innenstadt. Zudem ist der ÖPNV in der Stadt gestört, so fährt keine Straßenbahn bis Samstag, 3 Uhr.

FFF rechnet allein in Baden-Württemberg mit Tausenden Teilnehmern bei Demonstrationen in mehr als 40 Städten. Die größte Kundgebung ist in Stuttgart mit 5.000 angemeldeten Teilnehmenden geplant, in Freiburg werden 4.000 und in Karlsruhe 3.000 Menschen erwartet.

Die Klimaaktivisten fordern gemeinsam mit Verdi mehr Geld für den umweltfreundlichen Nahverkehr. Deutschlandweit plant Fridays for Future mehr als 230 Aktionen in gut 40 Städten.

Die BNN begleiten das Geschehen in Karlsruhe ab 11.30 Uhr mit einem Live-Ticker.