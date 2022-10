Lkw-Anhänger brennt: A5 bei Ettlingen gesperrt, Stau auf der A5 und der A8

Nach einem Lkw-Brand ist die A5 am Donnerstagvormittag zwischen dem Dreieck Karlsruhe und Ettlingen in Richtung Süden voll gesperrt worden. Es kommt zu massiven Verkehrsbehinderungen.

Nach den ersten Erkenntnissen von Polizei und Feuerwehr geriet der mit Achsen und Reifen beladene Anhänger eines Sattelzugs gegen 9.40 Uhr auf dem Standstreifen der Südfahrbahn rund 300 Meter vor der Anschlussstelle Ettlingen in Brand. Die Zugmaschine konnte abgehängt werden, der Anhänger brannte jedoch aus. Der Anhänger musste zudem entladen werden, um weitere Glutnester ablöschen zu können. Die Einsatzkräfte wurden bei der Anfahrt durch eine nicht gebildete Rettungsgasse behindert, teilte die Feuerwehr Karlsruhe mit.

Wegen des Vorfalls wurde die A5 zwischen dem Dreieck Karlsruhe und der Anschlussstelle Ettlingen in Fahrtrichtung Süden voll gesperrt. Auf der Nordfahrbahn ist in diesem Bereich die linke Spur blockiert. Der Verkehr in Richtung Basel wird an der Anschlussstelle Karlsruhe-Mitte ausgeleitet. Es bildete sich in beide Richtungen ein kilometerlanger Stau.

Behinderungen auch auf der A8

Wegen der Sperrung kommt es auch auf der A8 zu Behinderungen. Am Karlsruher Dreieck ist ein Abbiegen von der A8 auf die A5 in Richtung Basel nicht möglich, die Fahrzeuge werden am Dreieck in Richtung Norden umgeleitet.

Über die Brandursache und den entstandenen Sachschaden lagen zunächst keine Erkenntnisse vor.

Dieser Beitrag wird aktualisiert (Stand: 11.15 Uhr)