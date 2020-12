Der Unfall auf der Bundesstraße 10 hat sich am Dienstagmorgen gegen 8.50 Uhr ereignet. Die 43 Jahre alte Geschädigte war mit ihrem Wagen von Durlach kommend in Richtung Pfalz unterwegs, dies teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Als sie die Bundesstraße auf der Höhe der Ausfahrt „ZKM“ verlassen wollte, wechselte plötzlich ein polnischer Lkw vom rechten Fahrstreifen auf die Abbiegespur. Um eine Kollision zu vermeiden, musste die 43-Jährige ihr Fahrzeug beschleunigen. Dadurch prallte sie mit beiden Reifen gegen einen Bordstein, weshalb die Autoreifen anschließend platzten. Der Lastwagenfahrer setzte hingegen seine Fahrt in unbekannte Richtung fort.

Zeugen die Angaben über den polnischen Sattelzug machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (07 21) 6 66 36 11 beim Polizeirevier Karlsruhe-West zu melden.