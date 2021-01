Neue Corona-Regelungen noch schwer zu überblicken

Lockdown-Lockerung lockt Karlsruher Kunden zum Abholen an die Ladentür

Bestellen und am Ladengeschäft abholen – das ist seit Montagmorgen in Karlsruhe wieder erlaubt, und trotz eisigem Wetter nutzen das am Vormittag tatsächlich durchaus beachtlich viele Menschen. Dabei ist es gar nicht so leicht zu überblicken, was nun wieder geht und was nicht – Stöbern zum Beispiel bleibt tabu.