Bei sommerlichen Temperaturen zog es vor allem junge Menschen in Scharen in die Bars und Restaurants in der Karlsruher City. Einige Gastronomen kamen an ihre Belastungsgrenze.

So richtig fassen kann die 24-jährige Jaqueline noch nicht, was da am Samstagabend um sie herum passiert. Die Terrassen von Lehners und Enchilada, zwischen denen sie mit ihrer Freundin Marie-Claire steht und an ihrem Mojito nippt, sind berstend voll.

Stimmengewirr liegt in der Luft, an den Tischen der Restaurants fließen Bier und Cocktails in durstige Kehlen. „Das sind Sommernächte, wie man sie kennt“, sagt Jaqueline, „aber gleichzeitig ist es ungewohnt.“ So viele Menschen auf einem Fleck zu sehen, ist eine gefühlte Ewigkeit her.

Testpflicht für Gastronomie gilt nur noch innen