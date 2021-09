Unter Bäumen fristet auf dem Universitätsgelände an der Kaiserstraße die 130 Jahre alte Lok „Königin Marie“ eine Existenz im Schatten. Der Ingenieur Bastian Chlond hat einen besonderen Bezug zu ihr.

Die „Königin Marie“ dampfte nicht lange über die Gleise der Pfälzischen Eisenbahnen. Dabei hatte die Schnellzuglokomotive genug Dampf auf dem Kessel, um einen 106 Tonnen schweren Zug mit Tempo 90 über flaches Terrain zu ziehen. Ihr Pech: Als die Baureihe entstand, kurz vor Ende des 19. Jahrhunderts in den Jahren 1891 bis 1896, überschlugen sich die Ingenieure mit technischen Neuerungen.

So half es der schnellen „Marie“ nicht, dass sie tadellose Leistung bewiesen hatte. Als sie mit 19 Schwestern in den Besitz der Reichsbahn überging, kam sie aus dem Takt. Neue Dienstnummern waren zwar schon angewiesen, doch statt der Umzeichnung kam das Ausmustern. So ging es für die Lok mit kaum 20 Dienstjahren aufs Abstellgleis.

Bastian Chlond begegnet der einstigen Schienen-Königin jeden Tag mindestens zweimal. Denn die Lok steht gegenüber seiner Arbeitsstelle, dem Institut für Verkehrswesen am Otto-Ammann-Platz auf dem Campus Süd des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT).