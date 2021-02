Das Fleckchen Erde im Hardtwald zwischen Oberreut und der Heidenstücker Siedlung hat für Georg Wangler eine herausragende Bedeutung. Dort, wo sich heute allenfalls mit geschultem Auge eine kleine Anhöhe nebst eines umgebenden Grabens ausmachen lässt, hat es vor 900 Jahren ganz anders ausgesehen.

An dieser Stelle stand Wangler zufolge in jenen Zeiten eine Burg. Das hat der Hobby-Historiker nach vielen Ortsbegehungen und minutiöser Archivarbeit herausgefunden. Vieles spricht nach Wanglers Recherchen dafür, dass es sich um Schloss Forchheim handelte, eine Anlage der Grafen von Ufgau. Jenes Geschlechts also, das der Region zwischen der heutigen Ortenau, dem Kraichgau und dem Speyergau den Namen gab.

Und auf das auch die Burg Waldenfels südlich von Malsch zurückgeht. Die dortige Ruine liegt knapp zwei Kilometer außerhalb des Ortes. Entsprechend sei die Situation auch bei dem mutmaßlichen Schluss Forchheim, meint Georg Wangler. Auf einem zwei mal einen Meter großen Ölbild hat er die Anlage gemalt — als so genannte Turmhügelburg mit turmförmig aufragendem Hauptgebäude, Fachwerk-Obergeschoss und Walmdach.