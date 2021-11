Männer greifen Karlsruher Taxifahrer an

In der Karlsruher Südweststadt versuchten am Dienstag zwei Männer, einen Taxifahrer zu treten und mit einer Flasche zu schlagen. Beim Ausweichen verletzte sich der Fahrer leicht.

Zwei Männer haben in der Karlsruher Südweststadt am Dienstagabend zunächst ein stehendes Taxi und dann den Taxifahrer tätlich angegriffen. Laut der Polizei liefen die beiden 22-Jährigen gegen 21.30 Uhr am Taxistand in der Karlstraße entlang, als einer der beiden gegen die Scheibe eines Taxis schlug. Der Fahrer, der in der Nähe seines Fahrzeugs stand, sprach die beiden Männer an. Daraufhin versuchte einer der beiden sofort, den Fahrer zu treten, der andere schlug mit einer leeren Flasche nach ihm.

Beim Ausweichen stürzte der 33-jährige Taxifahrer zu Boden und verletzte sich leicht. Das Eingreifen von Passanten verhinderte im Anschluss Schlimmeres. Als die Polizei eintraf, flohen die beiden Täter. Die Beamten konnten sie aber aufgrund der Personenbeschreibung in der Nähe des Tatorts festnehmen.

Zeugen des Vorfalls und auch eventuelle weitere Geschädigte können sich bei dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter der Telefonnummer 0721/666-3311 melden.