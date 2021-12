Mahnwache vor der Karlsruher Kirche St. Stephan erinnert an das Schicksal der Jesidinnen

Auf Ungerechtigkeit und Missstände in den internationalen Verhältnissen haben Aktive der Karlsruher Amnesty International-Gruppe, des Vereins „Freunde für Fremde“ und die Gesellschaft für bedrohte Völker vor der katholischen Stadtkirche St. Stephan aufmerksam gemacht.

Mit Bannern und Lichtern reihen sich die Vertretenden der Vereinigungen am Freitagabend auf den Stufen zur Kirche auf. Es war ein inhaltlicher und physischer Schulterschluss, wenn auch mit Maske und Abstand.

„Es ist gerade jetzt wichtig, dass wir sichtbar werden und sichtbar machen, wie prekär die Verhältnisse in der Welt sind“, betont Burkhard Gauly, Leiter der Regionalgruppe Karlsruhe der Gesellschaft für bedrohte Völker, „in diesem Jahr haben wir den Fokus auf die 6.000 Jesidinnen gelegt, die 2014 während eines Überfalls des IS verschleppt wurden.

Auch wenn einige befreit werden konnten, sind bis heute immer noch 2.500 Frauen und Kinder verschwunden.“ Auch die Frauen, die ihre Freiheit zurückbekamen, hätten keinen Ort, an den sie zurückkehren können. Sie bräuchten angemessene psychologische und medizinische Unterstützung, fordert Gauly.

Probleme verschwinden durch Virus nicht

Das Land Baden-Württemberg hatte 2015 ein Sonderkontingent von rund 1.000 schwer traumatisierten Jesidinnen aufgenommen, darunter auch die Friedensnobelpreisträgerin Nadia Murad. Um den Frauen eine Stimme und eine Plattform zu geben, ist im Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM) noch bis 9. Januar die Ausstellung „Nobody’s listening“ zu sehen. Das ist eine Virtual-Reality-Ausstellung, die an den Genozid an der jesidischen Gemeinschaft erinnert.

Die Ausstellung und auch die Mahnwache sollen die Gesellschaft auch in der Pandemie darauf aufmerksam machen, dass mit dem Virus die anderen Probleme nicht verschwunden sind, sondern im Gegenteil ebenfalls zunehmen. Die Radikalisierung habe neues Futter bekommen, was man an den Querdenkern sehen könne, sagt ein Mitglied von Amnesty international, das die Situation als angespannt empfindet.

„Diesen Menschen möchten wir die Straße nicht einfach überlassen, sondern eine stille Präsenz zeigen", sagt das Mitglied von Amnesty international. „Es geht nicht um Individuen, sondern darum, eine lebenswerte Gesellschaft für alle zu bilden."