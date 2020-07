Maklerin und Influencerin Vanessa Wenk kämpft mit Weiblichkeit und Ehrgeiz

Es ist der Super-GAU für Influencer: Der Instagram-Account gehackt, alle Inhalte gelöscht, Kontakte weg, aus. Doch Vanessa Wenk erzählt davon mit strahlender Miene, auch wenn sie zugibt, dass es ihr „richtig wehtut”.

Sie gebe in solchen Situationen nicht einfach auf, sagt die 33-jährige Immobilienmaklerin und streicht mit den Fingern durch ihre blonde Lockenmähne. „Ich frage mich eher: Was will mich das Leben lehren?”

Letztes Jahr zum Beispiel habe sie sich von einem Mann getrennt, der privat wie geschäftlich ihr Partner war. „Das alles auseinander zu bekommen, war sehr hart. Ich suche mir in solchen Situationen beruflich wie privat immer einen Coach oder Psychologen, damit ich gestärkt rauskomme.” Sie spricht sehr offen über diese Dinge. Sie sieht sich eher als Vorbild denn als Influencerin.