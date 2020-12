Seit 45 Jahren wohnt Michael Zöller in Bulach. Und mindestens einmal pro Woche kommt er beim Spazierengehen oder auf dem Weg zur Arbeit am Malscher Landgraben am westlichen Ortseingang vorbei. „Früher war da immer Wasser drin“, sagt Zöller.

Während der beiden Dürresommer 2018 und 2019 sei der Landgraben dann aber die beiden ersten Male komplett trocken gelaufen. In diesem Herbst beobachte Zöller dann ein anderes Phänomen. Im November war der Landgraben erneut staubtrocken, seit Anfang Dezember fließt im Graben wieder das Wasser.

„Groß geregnet hat es in der Zwischenzeit aber nicht“, so Zöller. Deshalb dränge sich in Bulach so langsam die Frage auf, ob der Landgraben weiter südlich aufgestaut oder ob regelmäßig Wasser entnommen werde.