Mesut Palanci geht oft dahin, wo es wehtut: Der Karlsruher arbeitet ehrenamtlich als muslimischer Seelsorger. Dieses Engagement ist ihm wichtig – auch, wenn es ihm nicht immer leicht fällt. „Man muss schon weinen danach“, sagt der 54-Jährige.

Im normalen Leben arbeitet der Vater von sechs Kindern als Programmierer. Wann immer es geht, engagiert er sich ehrenamtlich. „Mesut wirkt still vor sich hin und tut Gutes“, sagt Christoph Rapp.

Ich möchte Menschen helfen und dabei sein, wenn sie in Not sind. Mesut Palanci

engagiert sich als muslimischer Seelsorger

Rapp arbeitet beim Kulturamt der Stadt Karlsruhe und hat sich an die Stadtredaktion gewandt, weil Mesut Palanci seiner Ansicht nach zu den „Guten Geistern“ in Karlsruhe zählt. In einer losen Serie sollen Menschen wie Palanci vorgestellt werden. Menschen, die in der Stadt Gutes tun, ohne viele Worte darüber zu verlieren.

„Ich möchte Menschen helfen und dabei sein, wenn sie in Not sind“, sagt Palanci. Als kürzlich ein achtjähriger Junge zwischen einem Auto und einem Sattelzug eingeklemmt wurde und starb, wurde Mesut Palanci hinzugerufen. „Es handelte sich um eine türkischstämmige Familie aus Bulgarien“, sagt der ehrenamtliche Seelsorger. Der Vater des Achtjährigen sei schon länger in Karlsruhe gewesen, Mutter und Sohn seien erst am Tag zuvor aus Bulgarien gekommen, um hier ein neues Leben anzufangen. Das Schicksal der Familie berührt Mesut Palanci sehr.

Mesut Palanci organisiert eine Spendenaktion

Neben der seelischen Unterstützung hilft der 54-Jährige auch bei technischen Dingen, die nach einem solchen Unglück geregelt werden müssen. Für die Familie des achtjährigen Jungen startet er spontan einen Spendenaufruf. „Viele sind diesem Aufruf gefolgt und haben gespendet“, freut sich Palanci. Die finanziellen Mittel hätten die Familie bei der Überführung des Jungen in die Heimat und der anschließenden Beerdigung geholfen.

Mesut Palanci trifft es besonders, wenn Kinder bei seiner Arbeit als Seelsorger involviert sind. Seine eigenen sechs Kinder sind zwischen zwölf und 25 Jahre alt, drei studieren, drei von ihnen gehen noch zur Schule.

Das Schicksal der 14 Monate alten Maisa berührt Mesut Palanci

Neben der Geschichte des achtjährigen Jungen ist ihm auch das Schicksal der kleinen Maisa besonders im Gedächtnis geblieben. Das Mädchen war auf der Flucht seiner Eltern aus der Ukraine zur Welt gekommen, kürzlich ist das gerade einmal 14 Monate alte Kind im Städtischen Klinikum gestorben. „Sie hatte mehrere Hirnschläge“, sagt Palanci sichtlich erschüttert.

Auch hier ist der 54-Jährige für die Familie da, hört zu, hilft bei der Organisation der Beerdigung. Beigesetzt wird das Mädchen aus der türkischstämmigen Familie in der Türkei. Bei seinem nächsten Urlaub in der Türkei will Mesut Palanci das Grab des kleinen Mädchens besuchen.

Engagement beim deutschsprachigen Muslimkreis

Er selbst kommt im Alter von drei Jahren mit seinen Eltern aus der Türkei nach Deutschland. Seine Kindheit und Jugend verbringt er in Durlach – „Ich bin Durlacher“, sagt er mit einem Augenzwinkern.

Früher hat sich Mesut Palanci auch politisch engagiert, war in der CDU aktiv. Mittlerweile konzentriert er sein Engagement auf die muslimische Seelsorge, außerdem ist er im Vorstand des Deutschsprachigen Muslimkreises (DMK) und des Halima-Kindergartens in der Südstadt.

In dem muslimischen Kindergarten, der von einer Elterninitiative betrieben wird, seien auch Mädchen und Jungen aus anderen Glaubensrichtungen. Mesut Palanci ist es wichtig, hier Brücken zu schlagen. „Wir wollen die Kinder darauf vorbereiten, dass sie einen guten Start im Leben haben“, sagt der Familienvater. Gerade muslimische Familien erhielten auch Sprachkurse. „Wir wollen ihnen zeigen, wie die Gesellschaft hier funktioniert“, so Palanci.

Mesut Palanci ist das Gesicht des Islam in Karlsruhe. Christoph Rapp

nennt Mesut Palanci einen „Guten Geist“

Ihm ist es wichtig, dass schon im Kindesalter der Grundstein dafür gelegt wird, dass die Menschen später miteinander in den Dialog treten können. „Dafür müssen sie sich verstehen und tolerieren“, sagt Palanci. Wichtig sei es, dass keine Parallelgesellschaften entstehen.

„Mesut Palanci ist das Gesicht des Islam in Karlsruhe“, sagt Christoph Rapp. Er sei im interreligiösen Dialog in der Stadt sehr aktiv. „Ich würde mir wünschen, dass es in den Gemeinden mehr Mesuts gibt.“