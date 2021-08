Mann attackiert 25-Jährigen am Karlsruher Hauptbahnhof

Der Angriff des 40-Jährigen am Bahnsteig erfolgte vollkommen unvermittelt. Beide Männer kannten sich nicht.

Ein 40-jähriger Mann hat am Montagmittag am Karlsruher Hauptbahnhof einen 25-Jährigen angegriffen. Wie die Polizei berichtet, attackierte der Täter den 25-Jährigen am Bahnsteig zu den Gleisen 1 und 2, indem er ihm plötzlich und ohne Vorwarnung ins Gesicht schlug und dann auf ihn eintrat. Offenbar kannten beide Männer sich nicht.

Passanten versuchten noch, den 40-Jährigen aufzuhalten. Herbeigerufene Bundespolizisten konnten ihn schließlich festnehmen. Das 25-jährige Opfer der Attacke zog sich leichte Schürfwunden zu und wurde zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Nach kurzer Zeit konnte er dieses bereits wieder verlassen.

Den Angreifer erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.