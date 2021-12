Mann bewirft 19-Jährigen in Karlsruher Innenstadt mit Steinen

Ein 36-Jähriger hat am frühen Samstagmorgen einen 19-Jährigen in der Karlsruher Amalienstraße mit einem Stein beworfen und am Kopf getroffen. Wie die Polizei meldete, stritten zunächst insgesamt vier Männer, darunter auch der Täter und sein Opfer, gegen 4 Uhr früh in der Amalienstraße.

Der Streit eskalierte und die Männer gingen aufeinander los. Der 36-Jährige bewaffnete sich mit zwei Steinen von einer dortigen Baustelle und warf diese in Richtung des 19-Jährigen. Ein Stein traf ihn am Kopf, der andere beschädigte ein geparktes Fahrzeug. Der 19-Jährige wurde durch den Steinwurf leicht verletzt.

Eine eintreffende Polizeistreife trennte die Streithähne und nahm alle vier Männer mit auf die Wache, welche sie später wieder verlassen konnten.