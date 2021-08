Mann entblößt sich vor Familie am Europaplatz

Ein Exhibitionist hat am Montagnachmittag für Aufruhr in der Karlsruher Innenstadt gesorgt. Die Polizei vermutet hinter seinem Verhalten eine psychische Erkrankung.

Ein 66-Jähriger hat sich am Montagnachmittag vor mehreren Personen entblößt und einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei berichtet, wird eine psychische Erkrankung hinter seinem Verhalten vermutet. Der Mann zog zunächst gegen 16.50 Uhr im Außenbereich einer Bäckerei am Europaplatz seine Hose vor einer Familie herunter. Anschließend belästigte er auf diese Weise weitere Fußgänger und zeigte sich auch den herbeigerufenen Polizeibeamten, welche den 66-Jährigen anschließend festnahmen. Inwieweit eine psychische Erkrankung die Ursache für sein Verhalten ist, wird nun in weiteren Ermittlungen geklärt.