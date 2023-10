Mann greift in der Karlsruher Oststadt anderen Mann mit Messer an

Ein unbekannter Mann hat am Freitagabend kurz nach 18 Uhr in der Wolfartsweierer Straße in Karlsruhe einen anderen Mann mit einem Messer angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, floh der Täter nach der Attacke.

Die beiden Männer kannten sich vor der Tat offenbar nicht.

Opfer kommt nach Angriff ins Krankenhaus

Trotz sofort eingeleiteter Fahndung, bei der auch ein Hubschrauber über der Oststadt kreiste, fehlt von dem Angreifer bislang jede Spur.

Das Opfer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen übernimmt das Polizeirevier Durlach.