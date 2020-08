Einbruch ohne Beute

Mann hinterlässt T-Shirt und persönliche Gegenstände bei Einbruch in den Erbprinzenhof

Statt Beute mitzunehmen hinterließ ein 27-jähriger nach dem Einbruch in den Erbprinzenhof persönliche Gegenstände und ein T-Shirt am Tatort. In den Frühen Morgenstunden ergriffen Beamte der Polizei den angetrunkenen Täter mit einer blutenden Wunde in der Karlsruher Innenstadt.