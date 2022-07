Mann in Karlsruher Innenstadt bei Streit mit Beil bedroht

Mit einem Beil soll ein Unbekannter einen Mann am Samstagmorgen in der Karlsruher Innenstadt bedroht haben. Das teilte die Polizei mit.

Ein Passant hat am am frühen Samstagmorgen die Polizei verständigt. In einem Notruf schilderte der Zeuge, dass er gesehen habe, wie jemand mit einem Beil im Bereich der Amalienstraße bedroht worden sei, teilte die Polizei mit.

Nach Angaben des Anrufers seien zwei Personen verbal aneinandergeraten. Im weiteren Verlauf des Wortgefechts habe einer der Streithähne ein kleines Beil in der Hand gehalten. Zudem soll er seinen Kontrahenten verfolgt und bedroht haben.

Die Beamten kontrollierten den Mann eigenen Angaben zufolge. Zudem stellten sie das kleine Beil sicher. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, insbesondere den Passanten, welcher beide Personen am Samstagmorgen im Bereich der Amalienstraße gesehen hat, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter der Rufnummer 0721 666-3311 zu melden.