Mann in Kürbiskostüm belästigt 20-Jährige am Hauptbahnhof in Karlsruhe

Eine 20-jährige Frau hat ein Mann in einer Unterführung des Karlsruher Bahnhofs sexuell belästigt. Als sie sich wehrte, flüchtete der Mann.

Ein Mann hat am Hauptbahnhof in Karlsruhe am Dienstagmorgen eine 20-jährige Frau sexuell belästigt. Die Polizei teilte mit, dass sie nun nach dem Mann sucht.

Der Mann griff seinem Opfer in den Schritt

Gegen 11 Uhr befand sich die Geschädigte in der Bahnsteigunterführung. Der bislang unbekannte Mann kam dort direkt auf die junge Frau zu, packte sie am Arm und hielt sie fest. Anschließend fasste er ihr in den Schritt. Als die Frau die Hand abwehrte, ließ der Mann von ihr ab und verschwand.

Die 20-Jährige alarmierte daraufhin direkt die Bundespolizei am Bahnhof, die den Täter aber zunächst nicht finden konnte.

Der Mann hat ein west-europäisches Erscheinungsbild, ist 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und hat eine dünne Statur. Er trug ein Kürbiskostüm und schwarze Leggings. Zudem hatte er dunkle, etwas längere, zottelige Haare. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Täter oder Tathergang machen können, bittet die Polizei, sich telefonisch unter (07 21) 6 66 55 55 zu melden.