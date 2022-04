Polizei sucht Zeugen

Mann mit Axt vor Kindergarten? Großeinsatz in Karlsruher Nordweststadt

Eine Person mit einer angeblichen Axt hat am Mittwochmorgen in der Karlsruher Nordweststadt einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Die Axt war am Ende keine - aber die Aufregung dennoch groß.