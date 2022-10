Mann randaliert in Karlsruhe-Neureut und geht auf die Polizei los: Haftbefehl erlassen

Der Polizei war am Donnerstagmorgen im Bereich der Mitteltorstraße in Neureut ein randalierender Mann gemeldet worden. Als die Beamten dort eintrafen, wurden sie zunächst von dem 43-Jährigen beleidigt. Danach soll er sich dann einer Überprüfung entzogen haben. Mit dem Streifenwagen konnten die Polizisten den Mann in der Alte Friedrichstraße einholen. Dort soll der Tatverdächtige unvermittelt gegen das Polizeifahrzeug getreten haben, um sich dann erneut zu entfernen.

Mit der Unterstützung weiterer Streifenbesatzungen und unter Einsatz von Pfefferspray und Schlagstock konnte der Mann schließlich vorläufig festgenommen werden. Dabei soll er erheblichen Widerstand geleistet und unter anderem mit einem Stein und einem Holzbrett nach den eingesetzten Beamten geworfen haben. Bei der Festnahme wurde ein Polizeibeamter an der Hand verletzt. An einem Streifenwagen entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Ein Richter erließ dann am Freitagmorgen einen Haftbefehl gegen den Mann.