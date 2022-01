Mann schlägt Rollerfahrer und fordert Geld

Wegen zehn Euro kam es am Samstagabend in Karlsruhe zu einem Angriff. Die Polizei sucht nun nach den beiden Tätern, die wohl um die 16 Jahre alt sind.

Ein Mann hat am Samstagabend in Karlsruhe einen 25-Jährigen E-Roller-Fahrer angegriffen und geschlagen. Gegen 19.42 Uhr sei der 25-jährige Mann mit dem Roller die Kaiserslauterner Straße in der Nordweststadt gefahren, als sich ihm der Täter in den Weg stellte, teilt die Polizei mit. Dazu kam ein zweiter Mann.

Die unbekannten Männer forderten Bargeld. Als der 25-Jähriger dem nicht nachkam schlug der Täter mehrfach auf sein Opfer ein. Daraufhin händigte der Geschädigte das geforderte Geld - einen zehn Euro-Schein - aus.

Anschließend flüchteten die beiden jugendlichen Täter sowie deren weibliche Begleiterin, welche nicht an der Tat beteiligt war, in Richtung Haus Betlehem.

Die Polizei sucht Zeugen

Die Polizei ersucht Zeugen sich unter der Rufnummer (0721)666-5555.

Beschreibung der Täter

Haupttäter: ca. 16 Jahre alt, 165 cm, trug einen weißen Pulli mit schwarzem Schriftzug in gotischem Stil auf dem Rücken, trug einen schwarzen Beanie und schwarze Handschuhe.

Männlicher Begleiter: ca. 16 Jahre alt, 180 cm, trug eine eckige Rahmenbrille mit dünnem Gestell und hatte kurze gegelte Haare.