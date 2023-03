Ein wegen eines Sexualdelikts gesuchter Tatverdächtiger hat sich in Ingolstadt der Polizei gestellt. Der Mann steht im Verdacht, mindestens eine Frau vergewaltigt zu haben.

Ein wegen eines Sexualdelikts gesuchter Tatverdächtiger hat sich in Ingolstadt der Polizei gestellt. Es bestand der Verdacht, dass sich der Mann zumindest zeitweise im Umfeld von Karlsruhe aufgehalten hat.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Düsseldorfer Kriminalpolizei nahm der Tatverdächtige über eine Dating-Plattform unter dem Pseudonym „Saban“ Kontakt zu einer Düsseldorferin auf.

Ob der Verdächtige für weitere Taten in Betracht kommt, wird geprüft

Im Oktober vergangenen Jahres holte er sie mit einer silberfarbenen Limousine (vermutlich Mercedes) an ihrer Wohnanschrift ab, fuhr mit ihr über eine Autobahn und hielt an einem unbekannten Rastplatz an. Dort vergewaltigte er sie und brachte sie im Anschluss nach Düsseldorf zurück.

Derzeit wird geprüft, ob der Verdächtige für weitere ähnlich gelagerte Taten in Betracht kommt.