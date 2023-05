Drei Männer haben in der Nacht zum Sonntag einen 21-Jährigen am Karlsruher Schlossplatz angegriffen. Es folgte eine Hetzjagd durch die Innenstadt.

Ein 21-Jähriger ist in der Nacht auf Sonntag in der Karlsruher Innenstadt mit einem Fahrrad und einem Verkehrsschild angegriffen worden. Wie die Polizei mitteilte, sind drei Männer für den Angriff verantwortlich.

Das Opfer saß gegen 1.40 Uhr mit seiner Partnerin auf einer Bank am Schlossvorplatz, als er von dem Trio angesprochen wurde. Kurz darauf hätten zwei der Täter mit der Faust auf den 21-Jährigen eingeschlagen. Der junge Mann ergriff die Flucht in Richtung Kreuzstraße.

Ein Täter nahm dort ein abgestelltes Fahrrad an sich und warf es in Richtung des Geschädigten. Er konnte dem Rad ausweichen und flüchtete weiter in Richtung Zirkel. Dort traf er allerdings wieder auf einen der Täter, welcher ein mobiles Verkehrsschild aus der Verankerung riss. Er versuchte damit auf das Opfer einzuschlagen - wieder erfolglos. Das Trio ergriff daraufhin die Flucht in Richtung Westen.

Polizei kann Trio ausfindig machen

Eine alarmierte Polizeistreife konnte wenig später nahe der Kreuzung Zirkel/Lammstraße drei Verdächtige im Alter von 15, 20 und 31 Jahren feststellen. Die beiden Erwachsenen seien alkoholisiert gewesen. Nachdem die Beamten ihre Personalien aufgenommen hatten, wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt und der 15-Jährige seinen Angehörigen überstellt.