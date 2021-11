Mann zerrt Frau in Zug und wird am Karlsruher Hauptbahnhof festgenommen

Die Polizei hat in Karlsruhe einen 21-jährigen Mann festgenommen. Er soll eine 19-Jährige gegen ihren Willen in einen Zug gezwungen haben. Bei der Festnahme wehrte sich der Mann zudem heftig.

Die Bundespolizei hat am Karlsruher Hauptbahnhof am Freitagabend einen 21-jährigen Mann festgenommen. Wie die Polizei meldet, hatte der Mann eine 19-jährige Frau gegen ihren Willen gewaltsam zuerst zum Bahnhof Waldbronn gebracht und dort in einen Zug Richtung Karlsruhe gezerrt.

Am Hauptbahnhof gelang es der jungen Frau gegen 21.40 Uhr, eine Streife der Bahnhofssicherheit auf sich aufmerksam zu machen. Der 21-Jährige verhielt sich laut Angaben der Polizei aggressiv. Er schrie herum und bedrohte die 19-Jährige mehrfach. Die Beamten wollten ihn daraufhin festnehmen, woraufhin der Mann sogar versuchte, auf die Frau loszugehen.

Drei Polizisten konnten den 21-Jährigen schließlich gemeinsam unter Kontrolle bringen - „unter erheblichem Kraftaufwand“, wie es heißt. Der Mann wurde auf eine Polizeidienststelle gebracht. Ein Verfahren wegen Freiheitsberaubung und Widerstands gegen Beamte wurde eingeleitet.