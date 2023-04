Die PSD Bank will anlässlich der Umbauarbeiten im Markgräflichen Palais in Karlsruhe die Baufluchten verändern. Dafür sind jetzt die Vorbereitungen im Gang.

Immer wieder stranden Autofahrer, sobald sie am Ettlinger Tor Richtung Rondell- und Marktplatz nach Norden fahren wollen: Die Ettlinger Straße ist einseitig gesperrt. Lediglich Fahrradfahrer und Fußgänger kommen durch. Ein schmaler Streifen ist für sie reserviert. Dagegen kann der Autoverkehr vom Rondellplatz Richtung Ettlinger Tor und Kriegsstraße einstreifig fließen.

Grund für die Sperrung ist eine Baustelle an der Ostseite der Karl-Friedrich-Straße. Bauarbeiter haben dort die bisherigen Parkplätze beseitigt und einen Teil der Asphaltdecke aufgegraben. Schon sind auf dem Grund der Baugrube neue Versorgungsleitungen platziert. Im Garten des Markgräflichen Palais stehen schwere Baumaschinen.

Das Markgräfliche Palais ist auch der Grund für die aktuellen Bauarbeiten in der Karl-Friedrich-Straße. Der Weinbrennerbau, der sich im Besitz der PSD Bank Karlsruhe-Neustadt befindet, wird nach dem Willen der neuen Eigentümer umgebaut.

Flügel des Markgräflichen Palais rückt näher an die Straße

Das Konzept des Büros Staab Architekten sieht unter anderem vor, dass die historischen Baufluchten in der Karl-Friedrich- und der Markgrafenstraße nach Jahrzehnten wieder aufgenommen werden. Anders gesagt: Die zurückgesetzten Fassaden der nach Süden und Osten weisenden Flügel des Palais rücken jeweils näher an die Straße.

Das hat Folgen für die öffentliche Infrastruktur. So müssen die Fernwärmeleitungen zwischen Kriegsstraße und Rondellplatz weiter in Westrichtung verlegt werden, das Gleiche gilt für die Stromkabel sowie für Telekommunikationsleitungen. Zudem wird die östliche Gehwegkante nach Westen verschoben. Diese Arbeiten sind aktuell im Gange.

Der jetzige Umbau – er wird von der PSD Bank bezahlt – ist lediglich die technische Grundlage für einen späteren höherwertigen Ausbau der Karl-Friedrich-Straße. Die PSD Bank hat eigens zur Realisierung des Palais-Umbaus und der Wiederherstellung der historischen Bauflucht einen rund zweieinhalb Meter breiten Grundstücksstreifen in der Karl-Friedrich-Straße erworben.

Freisitz für Lokal wird möglich

Entsprechend den Plänen fallen die Längsparkplätze auf der Ostseite im dortigen Bereich weg. Zugleich soll die Gehweg-Fläche parallel zur neu entstehenden Gebäudekante auf insgesamt rund 6,30 Meter sowie am historischen Mittelbau des Palais auf rund 5,60 Meter verbreitert werden. Nach Ansicht der Planer entsteht dadurch auf der Ostseite der Karl-Friedrich-Straße mehr Aufenthaltsfläche für Fußgänger. Auch Außenbestuhlung für ein künftiges Restaurant werde dadurch möglich gemacht, heißt es.

Am Bordstein auf der Westseite verändert sich nichts. Die Breite der Fahrbahn reduziert sich von bislang rund 10,30 auf künftig noch 6,50 Meter. Rechts und links verlaufen so genannte Pflaster-Rinnen von jeweils 50 Zentimetern Breite, so dass sich die asphaltierte Fahrbahn auf eine Breite von 5,50 Meter beschränkt. Die geringere Breite der Fahrbahn ermöglicht Fußgängern das leichtere Queren der Karl-Friedrich-Straße. Außerdem hat man im Rathaus die Hoffnung, so das Tempo des Autoverkehrs zu reduzieren.

Nach jetzigem Stand soll der Um- und Ausbau des Markgräflichen Palais im Jahr 2025 fertiggestellt sein. Im Anschluss daran kann der Endausbau des Straßenquerschnitts erfolgen.