Markus Miles soll neue Karlsruher Pfarrei St. Stephan leiten

Markus Miles wird leitender Pfarrer der neuen Pfarrei St. Stephan Karlsruhe. Diese Personalie wurde vom Erzbistum Freiburg am Sonntag bekannt gegeben.

St. Stephan wird einer der 36 „neuen“ Pfarreien sein, die im Zuge der Kirchentwicklung 2030 gebildet werden. Ab dem 1. Januar 2026 werden dann sechs Seelsorgeeinheiten zu einer Pfarrei mit dem Namen St. Stephan zusammengefasst. Insgesamt 36 solcher Pfarreien (aktuell 1.056) wird es dann noch im Gebiet der Erzdiözese geben.

Miles stammt aus Baden-Baden

Markus Miles stammt gebürtig aus Baden-Baden. Dort wurde er 1977 geboren, aufgewachsen ist er in Weisenbach. Nach seinem Abitur studierte er Theologie in Freiburg und Wien. Es folgten Stationen als Diakon, Vikar und Priester in Buchen und Sigmaringen. Ab 2008 war er sechs Jahre lang Rektor des Propädeutikums am Erzbischöflichen Priesterseminar Collegium Borromaeum.

Aktuell ist Miles leitender Pfarrer der Mannheimer Seelsorgeeinheit St. Martin und stellvertretender Dekan des Mannheimer Stadtdekans.

Im Zuge der Besetzung durch die Erzdiözese Freiburg wurde ebenfalls bekannt: Thomas Ehret wird ab 2026 neuer leitender Pfarrer der Ettlinger Pfarrei St. Martin. Aktuell ist Ehret leitender Pfarrer der Seelsorgeeinheit Karlsruhe Süd-West St. Nikolaus.