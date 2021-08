Endlich wieder in Clubs und Diskotheken ausgelassen feiern bis zum Morgengrauen. Nach Spaß auf der Tanzfläche sehnen sich viele nach langer Corona-Durststrecke. Wie das erste Partywochenende mit offenen Diskos in Karlsruhe lief und wie Tanzen mit Maske funktioniert.

„Endlich, ich finde es grandios!“, beschreibt ein junger Mann im Karlsruher Traditionsclub Krokokeller sein erstes Feiern auf der Tanzfläche seit 2019.

Dass unter Auflagen in Clubs und Diskotheken zumindest mit Maske wieder getanzt werden darf, war für viele Menschen an diesem Wochenende offenbar eine regelrechte Befreiung. In der Karlsruher Innenstadt boten noch wenige Betreiber Tanzvergnügen, viele warten noch ab.

„Hip hip hurra, alles ist super, alles ist wunderbar. Hip hip hurra, alles ist besser als es damals war“, schallt vom Dancefloor des Krokokeller ein Klassiker der Band „Die Ärzte“. Das passt zur Stimmungslage der Besucher.