Wenn die Kirche zu den Menschen kommt: Am Sonntag wurde wieder an der Alb in der Günther-Klotz-Anlage getauft. Die meisten Tauffamilien picknickten im Anschluss auf der Wiese.

Pfarrer in Flipflops

Es war ein großes Fest bei strahlendem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen um 20 Grad: 78 Menschen vom Säugling bis zum Erwachsenen haben sich am Sonntag im fließenden Wasser des Flüsschens Alb in Karlsruhe evangelisch taufen lassen. Sie kamen mit Familien, Paten und Freunden zu der gemeinsamen kirchlichen Feier.

Anders als sonst in Gottesdiensten üblich, trugen die mit schwarzen Talaren gekleideten Karlsruher Pfarrerinnen und Pfarrer an den Füßen Flipflops, Badeschuhe oder Sandalen – ebenso wie viele Familien und Täuflinge, um schnell in das Flüsschen steigen zu können.

Tauffest seit Monaten geplant

„Wir planen das nun schon seit drei Monaten. Die Fläche hier bietet sich für das Tauffest natürlich besonders an“, erklärt der ehrenamtliche Helfer Bruno Wenz. Die Alb sei an dieser Stelle sehr flach und die Taufen deswegen absolut ungefährlich. Außerdem könne man die Zelte und die Logistik von „Das Fest“ nutzen.

Wenz engagiert sich schon seit zwei Jahren für die „Karlsruher Vesperkirche“. So sei er durch eine Anfrage auf das Tauffest gekommen, für das er nun als Organisationsleiter arbeitet. „Ich möchte den Menschen weiterhelfen, sie informieren und zu einem schönen Erlebnis beitragen“, so Wenz. „Hier kann man der Kirche näher kommen, diese geht heute nämlich auf die Gläubigen zu und nicht andersherum“.

Hier kann man der Kirche näher kommen. Bruno Wenz, ehrenamtlicher Helfer

Eine der Tauffamilien ist aus Oberreut in die Günther-Klotz-Anlage gekommen. Dies sei ein attraktives Open-Air-Angebot, findet der Vater des Täuflings. „Wir sind hier neu zugezogen. Als wir dann durch unsere Gemeinde von der Veranstaltung erfuhren, haben wir das für eine schöne Möglichkeit gehalten.“ Später wolle man im kleineren Kreis noch etwas essen gehen.

Lächelnd verabschiedet sich der Familienvater und macht sich auf den Weg zu dem Platz auf der Picknickwiese, an dem die Familie feiert. Ein Sektempfang und eine Taufkerze auf einem Fahrradlenker springen hier direkt ins Auge.

Hier geht es darum, ein Erlebnis zu schaffen. Siegfried Weber, Knielinger Pfarrer

Ein eigener, individueller Platz auf dem großen Gelände: Gerade diese vielen kleinen Plätze, auf denen Menschen ihre persönlichen Feiern ausrichten, während sie weiter in der großen Runde beisammen sind, sind ein wichtiger Teil des Gesamtkonzepts.

„Hier geht es darum, ein Erlebnis zu schaffen“, so der Knielinger Pfarrer und stellvertretende Dekan Siegfried Weber. Er habe das Gefühl, dass Kirche häufig als steif und festgefahren wahrgenommen werde. „Im Gegensatz dazu ist hier alles etwas unkonventionell und locker, das tut den Familien gut.“

Der kurze und kindgerechte Gottesdienst am Anfang, die Möglichkeit zu spielen und auf der Wiese zu toben, die Musik – all das spreche viele Gläubige an und mache die ursprüngliche Bedeutung von Taufen klar.

Trotz der großen Anzahl an Täuflingen sei es eine sehr individuelle und persönliche Feier gewesen. so Weber. „Ich habe vorher mit jeder Tauffamilie, die ich getauft habe, ein Gespräch gehabt. Während des Taufaktes selbst konnte ich dann zu jedem auch noch ein paar Worte sagen.“ Das Gefühl, aufeinander zu schauen und Acht zu geben sei dabei immer präsent gewesen.

Erstes Tauffest in Karlsruhe fand 2011 statt

Im Sommer 2011 hatte die Evangelische Kirche in Karlsruhe zum ersten Mal ein Tauffest veranstaltet. Damals ließen sich trotz Regens insgesamt 111 Menschen am fließenden Gewässer taufen. Beim zweiten Tauffest im Juli 2014 wurden 116 Menschen getauft, auch 2017 waren es mehr als 100 Personen.