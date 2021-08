Mit 18 Jahren floh Karlwilhelm Kühn aus Berlin in die Bundesrepublik. Gerade, als die Mauer gebaut wurde. In Karlsruhe wurde Kühn 1988 Klinikdirektor am Städtischen Klinikum. Der Mediziner blickt auf die Zeit in Berlin zurück.

An den 13. August vor 60 Jahren erinnert sich Karlwilhelm Kühn noch genau. „Meine Tante weckte mich ganz früh“, sagt der ehemalige Klinikdirektor des Städtischen Klinikums. Im August 1961 übernachtete Kühn bei ihr in West-Berlin – und erlebte den ersten Tag des Mauerbaus mit. Ein einschneidendes Erlebnis, auch für den damals 18-Jährigen.

„Uns allen war klar, dass in Berlin was passieren wird“, erinnert sich Kühn zurück. „Fahrkartenschalter für die S-Bahn wurden in Potsdam zurückgebaut und junge Leute aus den Zügen geholt.“ Dass der damals 18-Jährige in Berlin war, war eher Zufall. Aus seiner Heimat Leipzig fuhr Kühn mit seiner Mutter Ende Juli nach Ost-Berlin und von dort weiter in den Urlaub.

Am 12. August kam Kühn zurück nach Ost-Berlin. „Da lag etwas Bedrohliches in der Luft. Mit langen Ohren habe ich das aufgeschnappt.“ Die Sowjetunion wollte die Republikflucht aus der DDR unterbinden. „Es gab einen enormen wirtschaftlichen Druck“, erinnert sich Kühn. „Aber dann kam der Mauerbau im August doch plötzlich.“