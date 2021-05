Hörverstehen: Im Englischunterricht immer schon eine unbeliebte Aufgabe. Während einer Prüfung in Rüppurr scheiterten die Abiturienten aber nicht an der Übersetzung, stattdessen ist der Lautsprecher komplett ausgefallen.

Am Max-Planck-Gymnasium

Nach dem Ausfall eines Bluetooth-Lautsprechers bei der Hörverständnis-Aufgabe des schriftlichen Englisch-Abiturs am Max-Planck-Gymnasium erhalten die betroffenen Schüler nun die Chance auf die Wiederholung dieses Prüfungsteils. Wer sich bis Dienstag früh für einen Nachholtermin anmeldet, erhält nach Pfingsten eine neue Aufgabe zum Hörverstehen.

Die Vorgehensweise wurde sowohl intern als auch mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe abgesprochen, sagt Max-Planck-Direktor Uwe Müller auf Anfrage. „Es ist eine Entscheidung zugunsten der Schüler. Wir wollen schließlich nicht, dass jemand durch ein technisches Problem benachteiligt wird.“

Ob die Englisch-Abiturienten wegen der Lautsprecher-Panne tatsächlich einen Nachteil hatten, könne nur schwer oder vielleicht sogar gar nicht geklärt werden.

Lautsprecher gab während der Aufgabe den Geist auf

Was aber war genau passiert? Für die schriftliche Englisch-Prüfung wurden die rund 60 Prüflinge des Rüppurrer Gymnasiums auf drei Klassenzimmer verteilt.

Weil in einem der drei Räume ein Bluetooth-Lautsprecher während der Hörverständnis-Aufgabe den Geist aufgab, wurde die Audiodatei in allen drei Zimmern gestoppt. Nach wenigen Minuten wurde die Datei erneut gestartet, in dem einen Klassenzimmer allerdings über den fest installierten Raumlautsprecher.

Wenn jemand dadurch in seiner Konzentration gestört wurde, hat er eine zweite Chance verdient. Uwe Müller, Max-Planck-Direktor

„Es mag sein, dass da die Qualität etwas schlechter war. Aber sicherlich nicht schlechter als in anderen Schulen, wo Abi-Prüfungen in Sporthallen stattfanden“, behauptet Müller.

Außerdem seien Nebengeräusche wie ein Rauschen oder Verkehrslärm ohnehin fester Bestandteil bei diesen Aufgaben. „Die Schüler sollen eine Kommunikations-Situation erkennen und wiedergeben. Bei einem Gespräch auf dem Bahnhof gehören da etwa abfahrende Züge dazu“, so Müller.

Herunterspielen möchte er eine solche Panne jedoch nicht. „Wenn jemand dadurch in seiner Konzentration gestört wurde, hat er eine zweite Chance verdient.“