Warum in Karlsruhe mehr als jede dritte Ehe geschieden wird

Nicht jede Ehe hält ein Leben lang. Genauere Zahlen für Karlsruhe zur Scheidungsquote hat ein Online-Portal ermittelt. Eine Expertin erklärt, worauf es in einer Beziehung ankommt.

Quote liegt im Mittelfeld

Bei kirchlichen Trauungen gehört der Satz „Bis dass der Tod euch scheidet“ gemeinhin dazu. Ein Blick auf die Zahlen zeigt jedoch: Rund 40 Prozent der Ehen in Karlsruhe halten nicht für immer. So errechnet es das Portal betrugstest.com in seiner neuesten Erhebung zum Stichwort Scheidungshochburgen.

Karlsruhe kommt dabei auf einen Wert von 0,4 Scheidungen pro Ehe. Ausgewertet wurden die Scheidungszahlen und Eheschließungen in 100 deutschen Städten im Jahr 2022. Die Angaben gehen aus einem statistischen Bericht über Eheschließungen und –scheidungen hervor.

Hamburg hat die höchste Quote, Karlsruhe liegt im Mittelfeld

Das bedeutet: In Karlsruhe kommen auf zehn Eheschließungen im Jahr 2022 insgesamt vier Scheidungen. Mit diesen Werten liegt Karlsruhe im Mittelfeld der Erhebung und belegt Platz 45 der 100 ausgewerteten Städte.

Die höchste Quote hat Hamburg mit einer Scheidungsquote von 0,72. Gefolgt von Emden (0,69) und Ludwigshafen (0,67). Pforzheim landet bei der Erhebung auf Platz 13 mit einer Scheidungsrate von 0,54.

Schlusslichter der Erhebung und damit die Städte mit den niedrigsten Scheidungsquoten sind Würzburg (0,15), Freiburg (0,17) sowie Bamberg und Heidelberg (jeweils 0,18).

Die bundesweite Scheidungsquote wird für 2022 bei der Erhebung mit 0,39 angegeben. Der Schnitt für Baden-Württemberg liegt bei 0,33.

Zerrüttung als häufiger Scheidungsgrund

Mit Vorsicht sieht Anwalt Jochem Schausten die Zahlen der Online-Plattform betrugstest.com, die sich vor allem auf das Thema Schutz vor Online-Betrug fokussiert. Schausten ist Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Familienrecht im Deutschen Anwaltsverein. „Das ist eine allgemeingültige Quote, die aber über das Risiko einer Scheidung nichts aussagt“, sagt er. Wenn in der Studie mehrere Jahre erfasst würden, wäre das aussagekräftiger.

Der mit Abstand häufigste Scheidungsgrund ist laut Schausten „das, was der Gesetzgeber mit Zerrüttung beschreibt“. Gemeint ist das klassische Auseinanderleben. Mit etwas Abstand komme dann der Fall, dass ein neuer Partner in das Leben eines Ehepartners gekommen ist.

Barbara Fank-Landkammer empfindet die Zahlen des Portals als „sehr aussagekräftig“. Fank-Landkammer ist Vorständin der Ehe-, Familien- und Partnerschaftsberatungsstelle Karlsruhe. Gemeinsam mit ihrem Team bietet sie unter anderem Paaren Hilfe, die sich in einer Krise befinden.

Die Studie enthalte auch einen gewissen Graubereich. „Es werden etwa nicht die erfasst, die unverheiratet zusammenleben“, so Fank-Landkammer. Doch Pi mal Daumen stimme der Wert. „Spannend ist auch, ob es die erste oder die zweite Ehe ist.“ Darüber macht die Studie jedoch keine Aussage.

Krisen sind in Beziehungen ein normaler Faktor. Barbara Fank-Landkammer

Vorständin Eheberatung Karlsruhe

Doch was können Paare tun, um eine Scheidung abzuwenden? „Krisen sind in Beziehungen ein normaler Faktor“, sagt Fank-Landkammer. Gemeinsam mit ihrem Team hat sie im vergangenen Jahr 1.962 Ratsuchende begleitet. Davon waren etwa die Hälfte Paarberatungen.

„Sich vorzustellen, über Jahre ohne Krisen zusammenzubleiben, das gibt es nicht“, sagt die Expertin. Menschen entwickeln sich weiter. Oft kommen auch Dinge von außen dazu. Geburten oder Todesfälle etwa. „Das kann gut verlaufen, kann aber auch der Auslöser für grundsätzliches Nachdenken oder Infragestellen sein“, stellt Fank-Landkammer klar. Aber genau diese Prozesse seien im Rahmen einer Partnerschaft wichtig.

Paare, die sich nicht trennen, haben eine gute Chance, ins Gespräch zu kommen. Barbara Fank-Landkammer

Vorständin Eheberatung Karlsruhe

Generell gehe es immer um Kommunikation. „Paare, die sich nicht trennen, haben eine gute Chance, ins Gespräch zu kommen“, sagt die Expertin. So könne man wieder einen Draht zueinanderfinden. Es ist auch eine Frage der Toleranz, wie viel Freiraum dem Partner gegeben wird, für das, was er sich vorstellt.

Und was zeichnet eine gute Beziehung aus? „Gute Beziehungen zeichnen sich dadurch aus, dass beide Partner nicht nur das Eigene durchsetzen wollen, sondern auch Kompromisse eingehen“, so Fank-Landkammer. Es habe viel mit Geben und Nehmen zu tun.

Manche Faktoren können die Bindung stärken

Und es gibt Faktoren, die eine Bindung stärken. „Ganz banal: sich gegenseitig etwas Gutes tun.“ Was das ist, kann unterschiedlich sein. Sexualität, Worte der Anerkennung oder Geschenke nennt die Vorständin der Eheberatung als Beispiele.

Sie stellt aber auch klar: „Wer glaubt, er kann einmal sagen ,Ich mag dich‘ und hat das dann erledigt für Jahre, der geht das große Risiko der Entfremdung ein.“ Die Liebe bestehe darin, sich umeinander zu bemühen. „Es geht um Vertrauen, Fördern und Halten.“ Diese Dinge des Umeinanderkümmerns helfen auch in Krisen.

Trotz aller Bemühungen sind Trennungen, trotz einer möglichen Paartherapie, nicht selten. „Oft kommt es vor, dass ein Partner sagt ,Ich will nicht mehr‘“, erläutert Fank-Landkammer. Dann ende die Beratung. Doch grundsätzlich lebe auch die Paarberatung davon, dass man bereit ist, etwas Neues auszuprobieren und aufeinander zuzugehen. „Die Hauptarbeit findet aber nicht in der Beratung, sondern zu Hause statt.“