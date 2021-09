Stadt- und Straßenbahngleise müssen keine Schotterpisten sein. In Karlsruhe sollen sie schrittweise grüner werden. Ein Karlsruher Mitautor eines Standardwerks zum Thema Gleisbegrünung kennt gute und weniger gelungene Beispiele in der Stadt.

Beim Nymphengarten dröhnen Baumaschinen. In der Kriegsstraße schieben sich immer noch Autos von einer Absperrbake zur nächsten, noch ist der Umbau nicht ganz fertig. Die Mitte der großen City-Verkehrsachse ist dabei merkwürdig still. Da sprießt Gras und Kraut zwischen Straßenbahngleisen wie sonst nur am Rand der Stadt.

Schienen zu begrünen, das ist der Karlsruher Stadtpolitik plötzlich wichtig. Das klassische Schotterbett durch Erdreich und geducktes Grün zu ersetzen, mindert aber nicht nur die Aufheizung in der Stadt im Wettlauf mit der Klimaerwärmung. Auch Lärm lässt sich so verringern, und zwar um vier Dezibel, was das menschliche Ohr deutlich wahrnimmt.

Bewuchs, der mit den extremen Bedingungen des Standorts „Gleisbett“ klarkommt, speichert zudem Wasser und bindet Staub. Bei entsprechender Wahl des Saatguts fördert er die Artenvielfalt. Und schließlich wiegen sich neben Rasengleisen klatschroter Mohn und hellviolette Blüten der Phacelia im Wind, bald auch an der Kriegsstraße inmitten von Beton und Asphalt.