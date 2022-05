Die Website „AniKa – Ankommen in Karlsruhe“ soll Menschen, die nach Karlsruhe ziehen, einen besseren Start in der Stadt ermöglichen. Jetzt hat sie ein neues Design bekommen.

Vor vier Jahren ging die Webseite „AniKa-Ankommen in Karlsruhe“ erstmalig online. Hier können neu ankommende Menschen viele Informationen erhalten, die ihnen den Start in Karlsruhe erleichtern. Die Informationsplattform ist inzwischen aktualisiert und erweitert worden.

Bei einem Pressegespräch im Internationalen Begegnungszentrum (IBZ), wo sich die Geschäftsstelle des Projekts befindet, wurde am Montag der Relaunch von „anika-net.de“ vorgestellt. Hinter der Webseite, die eine erweiterte digitale Fassung der Broschüre „Erste Schritte beim Ankommen in Karlsruhe“ darstellt, steht ein Bündnis von über 60 integrationspolitisch arbeitenden Institutionen, den zuständigen Behörden und sonstigen Akteuren.

Shqipe Bajrami-Grohs, die Leiterin der Geschäftsstelle, erläutert die Neuerungen: „Wir haben schnell gemerkt, dass eine Sprache nicht ausreicht. Deshalb gibt es jetzt alle Infos in verschiedenen Sprachen abrufbar, ganz aktuell auch auf Ukrainisch.“ So können die ankommenden Flüchtlinge schnell erfahren, wie sie ihre Kinder in der Schule anmelden können und wo Deutschkurse angeboten werden.

Website soll Menschen den Start in Karlsruhe erleichtern

Neu ist auch, dass nunmehr ständige Angebote zu den Bereichen Kultur, Freizeit und Gesundheit abrufbar sind. Es geht aber nicht nur um Projekte: Die Kachel „Ankommen“ bietet allgemeine Informationen zu Anmeldung, Familie bis hin zur Eröffnung einer Bankverbindung. Geblieben ist die Zielsetzung des Bündnisses.

Man will zum einen Menschen, die aus den verschiedensten Gründen nach Karlsruhe ziehen, die gesellschaftliche und berufliche Teilhabe erleichtern, damit sie sich von Anfang an in der Stadt wohlfühlen. Zum anderen können sich hier die Beratungsstellen und die anderen Mitglieder des Netzwerks präsentieren, so wird auch Transparenz über die Angebote in Karlsruhe geschaffen.

Für Bürgermeister Martin Lenz (SPD), der das Gespräch eröffnete, ist die runderneuerte Webseite der Beweis dafür, dass gerade sozialpolitische Projekte sich ständig wandeln müssen. „AniKA“ sei ein wichtiger Bestandteil der Internationalisierungsstrategie der Stadt. Meri Uhlig, die Integrationsbeauftragte, weist noch auf einen anderen Aspekt hin: „Hier können auch Alteingesessene erfahren, was für die neuen Bürger gemacht wird.“