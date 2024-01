Mehrere Einbrüche im Karlsruher Stadtgebiet am Wochenende

Am vergangenen Wochenende gelang es Unbekannten in Wohngebäude in Durlach sowie Neureut einzubrechen.

Wie die Polizei am Montag mitteilt, gab es am vergangenen Wochenende mehrere Einbrüche in den Karlsruher Stadtteilen Durlach und Neureut.

In der Ersinger Straße in Durlach verschafften sich zwischen Donnerstag, 18 Uhr und Freitag, 11.50 Uhr unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Da sich die Bewohner zur Zeit des Einbruchs im Urlaub befanden, bedarf es weiterer Ermittlungen, ob es zu einem Diebstahlschaden kam. Ein weiterer Einbruch ereignete sich zwischen Freitag, 20 Uhr und Samstag, 10.30 Uhr im Lärchenweg in Neureut. In diesem Fall gelangten die Diebe offenbar über einen Kellerzugang in eine Doppelhaushälfte. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Eindringlinge wohl eine Eingangstür auf, um anschließend das Innere des Wohnhauses zu betreten. Eine Schadensumme kann derzeit bisher nicht beziffert werden.

Hinweise gesucht

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich mit Hinweisen unter 0721 666-5555 an den Kriminaldauerdienst zu wenden.