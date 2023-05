Mehrere Ladendiebe in Karlsruhe festgenommen und bereits verurteilt

Drei Männer stahlen am Donnerstag in der Karlsruher Innenstadt aus Geschäften und sind bereits verurteilt. Sie standen schon am Folgetag vor dem Richter.

Die Polizei hat am Donnerstag mehrere Ladendiebe vorläufig festgenommen, nachdem man sie in einem Kaufhaus in der Karlsruher Innenstadt bei ihrer Tat beobachtet hatte. So stahl ein 23-Jähriger gegen 11 Uhr zwei Parfums im Gesamtwert von etwa 180 Euro, teilte die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Karlsruhe in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

Des Weiteren klauten zwei 34- bzw. 37-jährige Männer gegen 15 Uhr Kleidungsstücke im Wert von etwa 750 Euro. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe kamen die Männer im beschleunigten Verfahren schon am Folgetag vor den zuständigen Richter beim Amtsgericht Karlsruhe. Dieser verurteilte die Personen zu Geldstraf, der sie jeweils zu Geldstrafen verurteilte. Die Verurteilungen sind rechtskräftig.