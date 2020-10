Mehrere Personen rauben 34-Jährigen aus

Mehrere Personen haben am Sonntag einen Mann in Karlsruhe körperlich angegriffen und ausgeraubt. Dabei wurde ihm seine Uhr, seine Geldbörse und sein Mobiltelefon entwendet.

Ein 34-Jähriger wurde am Sonntagmorgen in Karlsruhe ausgeraubt. Zeugen berichteten von einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen an der Kreuzung von der Adlerstraße zum Am Zirkel.

Gegen 8.20 Uhr haben den 34-Jährige nach eigenen Angaben grundlos mehrere Personen angegriffen. Dabei wurden ihm seine Armbanduhr, seine Geldbörse und sein Mobiltelefon geklaut.

Eine Polizeistreife hat den erheblich alkoholisierten 34-Jährigen angetroffen. Aufgrund seiner Alkoholisierung konnte der 34-Jährige keine genauen Angaben zum Tathergang und den Angreifern machen.

Die Polizei sucht nach Zeugen und Hinweisen. Diese können sich unter der Telefonnummer (07 21) 6 66 55 55 melden.