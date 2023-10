Mehrere Polizisten nach Einsätzen in der Karlsruher Innenstadt verletzt

Bei mehreren Festnahmen haben sich am vergangenen Freitag insgesamt drei Polizisten in Karlsruhe verletzt. Die Tatverdächtigen erwarten nun Anzeigen.

Eine Polizistin und zwei Polizisten sind bei zwei Einsätzen am Freitag verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, konnten alle drei ihren Dienst nicht fortsetzen.

Mitarbeiter meldeten am Freitagmorgen gegen 8.10 Uhr, dass sich ein Mann unberechtigt in einem Verwaltungsgebäude in der Kaiserstraße aufhalte. Trotz mehrfacher Aufforderung habe er das Gebäude nicht verlassen wollen.

Gegenüber den Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz verhielt sich der 39-Jährige offenbar sofort verbal aggressiv und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Weitere Polizeistreifen kamen zur Unterstützung hinzu. Gemeinsam gelang es schließlich, dem Mann Handschellen anzulegen.

Beamte setzen Pfefferspray und Schlagstock ein

Hierbei mussten die Beamten nach Angaben der Polizei auch Pfefferspray und den Schlagstock einsetzen. Ein Polizeibeamter wurde durch einen Tritt ins Gesicht verletzt. Insgesamt mussten hier zwei Beamten ihren Dienst verletzt beenden.

Auch der 39-Jährige trug Verletzungen davon, die in einer Klinik behandelt wurden. Der Mann wurde abschließend in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.

Bei einem Einsatz am Freitagnachmittag wurde eine weitere Polizistin verletzt. Nach Angaben der Polizei beobachtete eine Streife des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz gegen 15.10 Uhr auf der Kaiserallee im Bereich des Mühlburger Tors einen mutmaßlichen Drogenhandel.

Die Polizisten wollten die 42-Jährige kontrollieren, die die Drogen offenbar gekauft hatte. Nach einem Fluchtversuch nahm die Streife die Frau vorläufig fest, wobei eine Beamtin verletzt wurde.

In der Handtasche der 42-Jährigen fanden die Beamten kleine Mengen von Heroin und Kokain. In beiden Fällen müssen die Tatverdächtigen nun mit Anzeigen unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.