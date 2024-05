So wie am Freitag sieht es auf der Kaiserstraße selten aus. Karlsruhe muss reagieren und donnerstags neue Feiertage einführen. Wir hätten da ein paar Ideen. . .

Unterhalten sich zwei Verkäuferinnen: „Wann machst du Pause?“, fragt die eine. „Kann ich bei dem Betrieb heute überhaupt eine Pause machen?“, fragt die andere zurück. Achselzucken, Ratlosigkeit, dann wohl eher keine Pause.

Die Szene spielte sich am Freitag ab, nicht auf der Kö in Düsseldorf, nicht auf der Marienstraße in München, nicht auf der Frankfurter Zeil. Ort des Geschehens war tatsächlich ein Ladengeschäft in der Karlsruher Innenstadt.

In der City brummte es wie rund um ein Hummelnest. Viele Menschen flanierten auf den Straßen, auffällig gut gelaunt, mit Eis und gefüllten Einkaufstaschen in den Händen. Und auch in den Lokalen mit Plätzen unter freiem Himmel dürften am Freitag die Kassen besonders laut geklingelt haben.

Karlsruhe feiert bald regelmäßig den „Olé-olé-Tag“

Wenn es doch immer so wäre! Das werden Händler und Gastronomen am Abend gesagt und dabei wahrscheinlich beide Arme flehentlich in Richtung Himmel gestreckt haben.

Man kann aus den Beobachtungen nur eines folgern: Karlsruhe braucht mehr Brückentage, und zwar zügig. Menschen, die frei haben, strömen offensichtlich gerne in die City und lassen wohl auch Geld hier. Das gilt insbesondere bei Kaiser(straßen)wetter wie gestern.

Wer Brückentage will, muss auch neue Feiertage einführen. Für Karlsruhe hätten wir ein paar schlüssige Vorschläge: Ab sofort wird der Auftakt von „Das Fest“ (an einem Donnerstag!) jeweils arbeitsfrei („Tag des bebenden Hügels“). Zudem zelebriert die Stadt künftig jeden ersten Donnerstag im November den Jahrestag des KSC-7:1 gegen Valencia – mit einer 24-Stunden-Siesta inklusive Riesen-Paella-Verkostung im Wildpark („Olé-olé-Tag“).

Die Karlsruher Ka überholt die Düsseldorfer Kö

Zu guter Letzt wird in Karlsruhe stadtweit der „Schnarchtag“ eingeführt. An ihm gedenken die Bürgerinnen und Bürger des ruhenden Karls und dessen Traums, mit dem die Fächerstadt erst möglich wurde.

Gerüchten zufolge wird der Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung die drei neuen Feiertage beschließen. Nicht nur das: Auf Vorschlag des Oberbürgermeisters wird jedem Karlsruher Bürger vor jedem der Feiertage 250 Euro überwiesen, die er am folgenden Brückentag in den Innenstadthandel reinvestieren muss.

In einer unserer Ausgaben des Jahres 2027 berichten wir dann, wie die Karlsruher Ka(iserstraße) der Düsseldorfer Kö(nigsallee) innerhalb von drei Jahren den Rang ablaufen konnte.