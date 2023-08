Aufgeladener Kampf um Platanen

Platanenschützer und abgerissene Gebäude: Baustellen in Karlsruhe machen keine Sommerpause

In der sonst so nachrichtenarmen Sommerzeit passiert in Karlsruhe viel. Während Gebäude wie die P&C-Immobilie zwischenzeitlich verschwunden sind, kämpfen Baumkletterer für den Erhalt der Platanen in der Kaiserstraße.