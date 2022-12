Der Weihnachtsmarktbesucher liebt es wohl eher klassisch. Haben vegane Angebote in Karlsruhe überhaupt eine Chance?

Fleischeslust – die lässt sich in der Karlsruher Innenstadt trefflich befriedigen. Keine Angst, es wird an dieser Stelle nicht schlüpfrig, der Begriff bezieht sich allein auf die Vielzahl an Burger-Bratereien und Döner-Buden, die rund um die Kaiserstraße ihre Geschäfte machen.

Sie tun das offensichtlich nicht nur medium-gut (um im Sprachbild zu bleiben), sondern eher nach der „well-done“-Methode. Die Kundschaft jedenfalls scheint hungrig nach solchen Angeboten.

In Karlsruhe vergrößern sich die gastronischen Angebote

Nun gibt es zunehmend Menschen, die sich vegetarisch oder vegan ernähren. Und die sogar aus Rosenkohl leckere Gerichte zaubern, indem sie der bitteren Note des nicht allzu beliebten Gemüses dezente Schärfe (Chili) und Süße (Ahornsirup) entgegensetzen.

Weil sich die Erkenntnis immer mehr durchsetzt, dass auch Rote-Bete-Bratlinge oder Sellerieschnitzel keine Gründe sind, mit den Augen zu rollen, sondern beherzt zuzugreifen, vergrößern sich auch in Karlsruhe die gastronomischen Angebote.

Am Montag eröffnet beispielsweise eine vegane Burger-Kette am Rondellplatz eine Filiale.

Volle Fleischeslust auf dem Karlsruher Weihnachtsmarkt

Ein paar Schritte weiter brutzeln die Bratwürste um die Wette: Der Weihnachtsmarktbesucher liebt es wohl eher klassisch. Dabei hat der Christkindlesmarkt mehr zu bieten. Offensiv bewerben die Marktmacher das nicht.

In der Presseinformation aber sind 18 Stände vermerkt, die Besuchern vegane Geschmackserlebnisse versprechen. Wer sich mit den Anbietern unterhält, wie mein Kollege Holger Keller für seine Geschichte, kapiert aber schnell: Die Nachfrage der Besucher hält sich stark in Grenzen.

Fazit: Der Weihnachtsmarkt bleibt das Stammesgebiet von Thüringer, Feuerwurst und Nackensteak – ein Eldorado der Fleischeslust.