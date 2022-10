Mit einer Wolldecke gegen die Kälte: In solch warme Worte kleiden die Kirchenverwaltungen die Nachricht, dass die Heizung in vielen Kirchen diesen Winter auf Sparflamme läuft. Ein klares Zeichen.

Komplett neu sind die Vorschläge der Kirche dabei nicht. Überraschend ist allerdings, dass sie nicht sofort auf Widerstand stoßen oder als Gängelung der Gläubigen gegeißelt werden. Nicht wenige Politiker haben mit ähnlichen Ratschlägen – wie dem gerne zitierten Griff zum zweiten Pullover – schließlich schon einen Sturm der Entrüstung hervorgerufen. Auch gut gemeinte Tipps zum sparsamen Duschen sollten sich Volksvertreter derzeit lieber verkneifen.

Heizung aus: Das ist konsequent

Die sachliche Herangehensweise von Kirchen und ihren Gemeindemitgliedern kann deshalb auch als Vorbild für den Weg durch die drohende Krise dienen. Wenn schon Energie eingespart werden muss, dann richtig, lautet hier offenbar die Devise. Während man anderenorts um jedes Grad Celsius in jedem einzelnen Planschbecken feilscht, wird die Heizung an manchen Kirchen gleich ganz abgedreht. Das ist konsequent.

Gefallen wird das mit Sicherheit nicht allem Gottesdienstbesuchern. Wahrscheinlich werden die Reihen in den sonntäglichen Andachten deshalb noch lichter als sie ohnehin schon sind. Dass ist doppelt ärgerlich. Kälte in einem zugigen Gotteshaus lässt sich in der Gemeinschaft schließlich besser ertragen als alleine.